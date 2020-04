Actualidade

O número de condenações à morte aumentou 53% na África subsaariana em 2019, no mesmo ano em que foram executadas 25 pessoas em apenas quatro países do continente, segundo o relatório anual da Amnistia Internacional divulgado hoje.

De acordo com o relatório sobre a aplicação da pena de morte no mundo, em 2019 foram registadas 25 execuções (mais uma do que em 2018) em quatro países - Somália (12), Sudão do Sul (11), Sudão (1) e Botsuana (1).

O número de execuções decresceu na Somália, Sudão e Botsuana, mas subiu no Sudão do Sul, que passou de sete execuções em 2018 para 11 em 2019.