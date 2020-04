Actualidade

A Guiné Equatorial não executou nem decretou qualquer nova condenação à morte em 2019, segundo a organização Amnistia Internacional, que considera existirem sinais positivos no sentido da abolição deste tipo de pena no país.

De acordo com o relatório anual da Amnistia Internacional (AI) sobre a aplicação da pena de morte no mundo, a Guiné Equatorial não registou qualquer execução ou condenação em 2019, figurando entre os países da África subsaariana com progressos nesta matéria.

O relatório não regista, no entanto, qualquer informação sobre o número de pessoas que até final de 2019 tinham condenações à pena de morte.