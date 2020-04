Actualidade

O preço do barril de petróleo norte-americano recuperou hoje nos mercado asiáticos, situando-se ligeiramente acima de zero.

Na segunda-feira, a cotação atingiu níveis negativos pela primeira vez na história devido à saturação dos 'stocks' e à queda da procura causada pela pandemia da covid-19.

O barril do West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio cotava-se, na abertura do mercado, a 0,56 dólares contra (0,52 euros) menos 37,63 dólares (cerca de menos 35 euros) no fecho, na segunda-feira, em Nova Iorque.