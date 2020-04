Tancos

O ex-fuzileiro João Paulino, um dos implicados no furto das armas de Tancos em 2017, é hoje interrogado na fase instrução do processo, que se encontra na etapa final e decorre no tribunal de Monsanto, em Lisboa.

O juiz Carlos Alexandre marcou para hoje o interrogatório do arguido, que esteve preso preventivamente até janeiro deste ano, e o debate instrutório para 04 e 05 de maio, apesar dos constrangimentos devido à pandemia de covid-19.

João Paulino, apontado pelo Ministério Público como o cabecilha do furto das armas nos paióis de Tancos, já tinha sido chamado para ser interrogado nesta fase, mas remeteu-se ao silêncio.