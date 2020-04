Covid-19

Os tribunais de Timor-Leste estão a funcionar durante o estado de emergência, mas apenas atendem assuntos urgentes e inadiáveis, com muitos funcionários a trabalhar em casa, disse hoje o presidente do Tribunal de Recurso.

"Durante o estado de emergência os tribunais estão a funcionar, ainda que de forma limitada. Não fecharam totalmente e funcionam para processos urgentes e situações urgentes", afirmou Deolindo dos Santos.

No final de um encontro com o chefe de Estado timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, o presidente do Tribunal de Recurso indicou que entre os temas urgentes estão casos de "arguidos presos, providências cautelares ou processos em que o juiz considere que há perigo ou risco de perda de prova".