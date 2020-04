Covid-19

As autoridades de saúde timorenses anunciaram hoje um novo caso da covid-19, o que eleva para 23 o número total de infetados no país desde o início do surto, incluindo um já recuperado.

O porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Sérgio Lobo, disse que o novo caso é um professor português que tinha sido considerado provável, mas que uma nova análise em Darwin, na Austrália, confirmou agora como positivo.

"Temos a registar hoje um total de 23 casos positivos e mais quatro prováveis. Estão todos na Clínica de Vera Cruz. Mais de 80% não têm quaisquer sintomas", adiantou.