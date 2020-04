Covid-19

O Colégio Nacional de Jornalistas (CNP) denunciou hoje que, na primeira quinzena de abril, durante a quarentena da covid-19, registaram-se 28 agressões a jornalistas na Venezuela, maioritariamente pelas forças de segurança.

O CNP, organismo responsável pela atribuição da carteira profissional de jornalista, indicou que, desde janeiro último, foram contabilizados 62 ataques.

"As agressões a jornalistas e a perseguição da imprensa representam as pretensões do Governo de impor a censura e criminalizar a opinião, para instaurar o silêncio informativo", disse o secretário-geral do CNP, Edgar Cárdenas.