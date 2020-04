Covid-19

Os maiores movimentos de pessoas na cidade da Praia registam-se nas lojas, mercados e supermercados, onde os preços mantêm-se inalterados, a proteção mínima e a palavra de ordem é sobreviver às restrições impostas por causa do novo coronavírus.

Sandra Pires trabalha a partir de casa e tira um tempinho para fazer compras. Apressada, não demora mais de 10 minutos num supermercado, no bairro de Terra Branca.

No dia em que conversou com a agência Lusa, disse que se esqueceu de usar máscara protetora, mas tem constatado que a maioria das pessoas tem seguido as regras na capital cabo-verdiana.