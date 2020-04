Actualidade

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, arrastadas por um novo colapso do preço do petróleo, que no caso do Brent caiu 7%.

Cerca das 08:55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 1,75% para 329,81 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 1,81%, 2,34% e 2,17%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 1,89% e 1,86%.