Covid-19

A Associação Mukhero, que congrega pequenos importadores informais de Moçambique, alertou hoje que a sobrevivência de milhares de famílias que vivem da pequena venda de produtos alimentares "está em risco" devido à covid-19.

Hã duas realidades distintas: as grandes superfícies funcionam sem sobressaltos, mas o comércio informal, em estabelecimentos como bancas de rua, passa por dificuldades, porque os pequenos importadores estão a enfrentar obstáculos para comprar produtos na África do Sul, devido ao aumento de preços, afirmou à Lusa o presidente da Associação Mukhero, Sudekar Novela.

Aquele país, a principal economia da África Austral, está em estado de emergência, com confinamento geral, no âmbito do combate à covid-19.