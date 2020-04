Actualidade

O gabinete de estudos do Banco Fomento Angola estima que o crescimento negativo que Angola deverá enfrentar este ano seja "mais severo" que a estimativa de 1,4% do Fundo Monetário Internacional e de 1,2% do Governo.

Numa nota enviada aos clientes sobre a evolução da economia angolana, o BFA escreve que "a economia deve continuar a cair este ano, devido aos efeitos da drástica redução das receitas petrolíferas, para cerca de metade em comparação com 2019".

Assim, "o FMI aponta para uma recessão de 1,4% e a expetativa é de um cenário mais severo", afirmam os analistas.