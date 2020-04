Actualidade

A população do Sri Lanka assinalou hoje o primeiro aniversário dos atentados bombistas suicidas perpetrados no domingo de Páscoa do ano passado a partir de casa devido à pandemia da covid-19.

Mais de 260 pessoas morreram em três igrejas, duas católicas e uma protestante, quando bombistas suicidas próximos do grupo extremista Estado Islâmico se fizeram explodir durante as celebrações da Páscoa, em 21 de abril de 2019.

Três hotéis foram também alvo do ataque, no qual morreram 42 estrangeiros.