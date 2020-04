Covid-19

A Câmara da Guarda vai comemorar o 'Dia da Liberdade' com iniciativas 'online' e com homenagens à Unidade Local de Saúde, à PSP, à GNR e aos bombeiros, considerados os "heróis dos nossos dias", foi hoje anunciado.

A autarquia da Guarda, presidida por Carlos Chaves Monteiro (PSD), refere em comunicado enviado à agência Lusa que, devido às contingências provocadas pela pandemia da covid-19, o município "centraliza as comemorações do 25 de Abril nas plataformas 'online'".

O programa comemorativo, que irá ter três momentos distintos ao longo do dia, começa pelas 11:00 com a sessão solene comemorativa do 46.º Aniversário do 25 de Abril, que será apresentada num vídeo no Facebook do município, com as intervenções pré-gravadas do presidente da Câmara Municipal, Carlos Chaves Monteiro, da presidente da Assembleia Municipal, Cidália Valbom, e dos líderes políticos com assento na Assembleia Municipal (PSD, PS, CDS, BE e PCP). No início da sessão, o Orfeão do Centro Cultural da Guarda interpretará o "Hino à Guarda".