Covid-19

Os sobreviventes do Holocausto em Israel assinalam hoje o Dia da Memória do Holocausto numa situação que alguns comparam à que viveram durante a Segunda Guerra Mundial, sozinhos e com medo do desconhecido devido à covid-19.

Alguns destes sobreviventes, já bastante idosos, dizem que o isolamento atual e a sensação de perigo provocaram memórias difíceis ligadas às suas experiências de guerra.

Outros incomodam-se com a comparação feita com a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando os nazis assassinaram sistematicamente cerca seis milhões de judeus.