Covid-19

Cancelamento de espetáculos em Portugal e no estrangeiro, fragilidade da situação laboral, disparidade de atuação de autarquias e a queda de rendimentos são testemunhos de projetos da área da música erudita, ouvidos pela agência Lusa.

Músicos, orquestras e projetos de investigação têm a atividade paralisada, desde março, no contexto do combate à pandemia da covid-19, com sacrifício do trabalho em curso, de gravações, estreias, de concertos marcados em Portugal e em festivais internacionais, sem a certeza de que venham a realizar-se nos próximos anos, já que as programações são definidas muito antes de cada edição.

Com e sem financiamentos garantidos da Direção-Geral das Artes, mas com projetos elegíveis para apoio, todas as formações contactadas pela Lusa debatem-se com a perda de receitas de bilheteira, que determina a quebra de rendimentos, muitas vezes "brutal".