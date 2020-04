Covid-19

O Município de Pedrógão Grande anunciou a preparação de 164 camas em cinco pontos daquele concelho do distrito de Leiria para apoiar a população em caso de necessidade de isolamento face à infeção pelo novo coronavírus.

No âmbito do Plano Operacional Municipal de Combate à covid-19, a Câmara disponibiliza 164 camas no parque de campismo (13 camas de isolamento e quarentena), pavilhão gimnodesportivo (100 de apoio de emergência), habitação na vila de Pedrógão Grande (2 de apoio ao doente), centro de dia de Graça (22 de apoio ao doente) e centro de dia de Vila Facaia (27 de apoio ao doente), sintetiza uma nota de imprensa.

A autarquia liderada por Valdemar Alves vai distribuir também 2.383 equipamentos de proteção individual pela proteção civil, Santa Casa, escolas e comércio e criou um centro de triagem, refere a mesma nota.