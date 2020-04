Actualidade

Cerca de 135 milhões de pessoas no mundo, nomeadamente em 55 países afetados por conflitos e problemas climáticos, estavam à beira da fome em 2019, segundo o Relatório Global 2020 sobre Crises Alimentares, divulgado hoje pelas Nações Unidas.

Este é o número mais alto apresentado nos quatro anos de existência deste relatório, que deverá ser apresentado hoje ao Conselho de Segurança da ONU pelos organizadores do documento: a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e o Programa Alimentar Mundial (PAM).

Em 2019, África ainda era a região mais tocada pela situação de "insegurança alimentar aguda", com 73 milhões de pessoas afetadas, mais da metade do total citado no relatório.