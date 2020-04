Actualidade

O município de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, queixou-se à Anacom (Autoridade Nacional de Comunicações) da fraca qualidade da cobertura da Internet, sobretudo nas aldeias das freguesias fora do núcleo urbano, foi hoje anunciado.

Nas redes sociais, a autarquia informou que o presidente da Câmara enviou segunda-feira um ofício à Anacom a solicitar a verificação da qualidade do serviço de Internet no concelho, sobretudo nas freguesias de Vila Nova, Lamas, Semide/Rio de Vide e nas aldeias mais afastadas da sede do município.

"Na grande maioria destas aldeias, não é sequer possível ter mais do que um computador ligado à Internet em simultâneo", refere o autarca Miguel Baptista, referindo que "as deficiências de cobertura da Internet têm vindo a agravar-se", ao ponto de colocar em risco o acesso à escola por meios digitais ou de teletrabalho.