Covid-19

O grupo de 169 cidadãos transferido na madrugada de hoje de Lisboa para a Base Aérea da Ota, em Alenquer, encontra-se "devidamente acomodado e em segurança" em isolamento profilático, contando-se 29 nacionalidades, segundo fonte do Governo.

De acordo com informação do gabinete da secretária de Estado para a Integração e as Migrações enviada hoje à Lusa, o Alto Comissariado para as Migrações (ACM) "está, desde sábado, a acompanhar a situação dos requerentes de asilo e refugiados", que se encontravam num hostel em Lisboa evacuado no domingo devido a um caso positivo a covid-19. A este caso somaram-se entretanto mais de uma centena.

Segundo a mesma nota, o ACM está a trabalhar em articulação com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Câmara Municipal de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o Instituto Nacional de Emergência Médica, a Autoridade de Saúde Pública e o Conselho Português para os Refugiados.