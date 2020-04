25 Abril

O ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva não vai estar presente na sessão solene comemorativa do 46.º aniversário do 25 de Abril, na Assembleia da República, disse hoje à Lusa fonte do seu gabinete.

"O professor Cavaco Silva não estará presente na sessão solene comemorativa do 25 de Abril", informou a fonte, não especificando qual a razão.

Entre os antigos chefes de Estado, também Jorge Sampaio informou que não estará presente, por estar incluído num dos grupos de risco da pandemia de covid-19, enquanto Ramalho Eanes vai ao parlamento no sábado, apesar de discordar do modelo adotado para a cerimónia.