Covid-19

As festas espanholas mais famosas do mundo, as de São Firmino, conhecidas pela corrida de touros no centro de Pamplona, foram suspensas devido à covid-19, anunciou hoje a câmara municipal da capital de Navarra, no nordeste de Espanha.

A autarquia deu esta informação "com tristeza" e sublinhou que "parece complicado" que as festas se possam ainda realizar este ano, mas vai "esperar a ver como evoluem os acontecimentos".

A última suspensão das Festas de São Firmino ("Fiestas de San Fermín" em espanhol) foi parcial, por um dia, e teve lugar em 1997, devido ao assassínio, pela organização terrorista basca ETA, do político local do Partido Popular Miguel Ángel Blanco.