A Câmara de São João da Pesqueira alertou hoje o Governo para a necessidade da adoção urgente de medidas que evitem "a iminente e quase certa rutura do setor vitivinícola" na região do Douro, devido à covid-19.

Situado no norte do distrito de Viseu, o concelho de São João da Pesqueira é o maior produtor nacional de vinho do Porto.

Em comunicado, o município refere que contactou hoje o Governo "para que se equacione e implemente, o mais rapidamente possível, um conjunto de medidas de suficiente alcance e robustez que evitem a iminente e quase certa rutura do setor vitivinícola e da vida das pessoas e empresas, que tanto contribuem para a economia e prestígio" de Portugal.