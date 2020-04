Covid-19

A RTP Memória foi "líder de mercado" na segunda-feira entre as 09:00 e as 11:20, com 16,3% de 'share', no dia do arranque do #EstudoEmCasa, destinado aos alunos do ensino básico, divulgou hoje a RTP.

Em comunicado, a RTP refere que no dia em que arrancou o projeto de ensino à distância, "a RTP Memória foi o canal mais visto junto do 'target' 04-14 anos, registando 42,3 mil espetadores e uma quota de 14,3%".

Mais detalhadamente, no 'target' 04-14 anos, a faixa horária entre as 08:00 e as 12:00, a RTP Memória registou 37,6% de 'share' [quota de mercado], entre as 12:00 e as 15:00 teve 21,8% de 'share' e no período das 15:00 e 18:00, a quota de mercado foi de 15,4%.