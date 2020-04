Covid-19

O líder da minoria democrata no senado dos EUA, Chuck Schumer, anunciou hoje um acordo com os republicanos "sobre todas as questões importantes" de um reforço do pacote de ajuda financeira à crise económica provocada pela pandemia.

Republicanos e democratas entenderam-se no senado sobre um novo pacote de ajuda financeira de mais de 400 mil milhões de euros, destinado a ajudar pequenas empresas, bem como para pagar testes de contaminação e equipamento hospitalar.

"Temos um acordo e acredito que o iremos aprovar em breve", disse hoje Schumer, numa entrevista a uma estação televisiva norte-americana, dizendo que falta apenas acertar alguns pormenores do processo.