Actualidade

O Movimento de Salvação do Partido da Renovação Social (PRS) e da memória do falecido presidente da Guiné-Bissau Kumba Ialá defendeu hoje a reposição do Governo saído das eleições e sanções contra os "políticos golpistas" no país.

Em declarações à Lusa, o porta-voz do movimento, Alqueia Tamba, disse estar a falar, mandatado por Sori Djaló, líder do Movimento que se assume como defensor dos ideais de Kumba Ialá, fundador do PRS, atualmente terceira força política no parlamento guineense.

O Movimento, criado em fevereiro de 2019, tem-se posicionado contra a atual direção do PRS, liderada por Alberto Nambeia, a quem acusa de se "desviar dos princípios de Kumba Ialá e atualmente ser um golpista", segundo Alqueia Tamba.