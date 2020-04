Covid-19

A agendada edição deste ano da tradicional festa de São Tomé de Mira foi cancelada, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara deste concelho, que admite adiar ou cancelar todos os eventos públicos marcados para 2020.

"Temos feito um caminho importante e positivo no combate à pandemia covid-19, mas não podemos baixar a guarda", justifica Raul Almeida, que adianta que o município continuará a tomar todas as medidas determinadas pela Direção Geral da Saúde para travar o contágio pelo novo coronavírus.

Até hoje havia registo de quatro pessoas contaminadas neste concelho do distrito de Coimbra, com pouco mais de 12 mil habitantes. Três dessas pessoas são profissionais de saúde, que trabalham fora do concelho: um médico, uma enfermeira e uma fisioterapeuta num lar de terceira idade.