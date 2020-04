Actualidade

O disco "Cantares de José Afonso", de 1964, que inclui a canção "Oh Vila de Olhão", está disponível desde hoje nas plataformas digitais, anunciou a discográfica Valentim de Carvalho.

"Oh Vila de Olhão" foi composta nos começos da década de 1960, em plena ditadura, quando José Afonso (1929-1987) era professor do Ensino Secundário, em Faro, e proibida pela Censura.

Só depois do 25 de Abril de 1974 voltou a ser editada a canção da "madrinha do povo", que alertava o pescador para o "ladrão que não paga", para o dono do peixe que levava até ao cais de Olhão.