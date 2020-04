Covid-19

A comissão de Cultura do Parlamento Europeu instou hoje a Comissão Europeia a criar um fundo de emergência para apoiar os meios de comunicação social na União Europeia (UE), numa altura em que as receitas publicitárias caem 80%.

Numa carta enviada aos comissários europeus Thierry Breton (com a pasta do Mercado Interno) e Mariya Gabriel (responsável pela Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude), os eurodeputados da comissão parlamentar de Cultura destacam que, devido à crise gerada pela pandemia de covid-19, "o setor [dos media] está atualmente a ser muito afetado, com uma queda de até 80% das receitas publicitárias em alguns Estados-membros".

"A incerteza é a única certeza para o futuro" destas empresas, notam os eleitos da assembleia europeia, pedindo, por isso, "que a Comissão analise a possibilidade de criar um fundo de emergência para apoiar o setor dos media e da imprensa, recorrendo a fundos que não podem ser gastos no âmbito de outros programas devido à pandemia".