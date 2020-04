Covid-19

O Lar do Comércio, em Matosinhos, conta com 26 idosos infetados com o novo coronavírus, tendo sido registadas três mortes associadas à covid-19 desde que foi detetado o primeiro caso, a 12 de abril, revelou hoje a instituição.

Em resposta à Lusa, a instituição, que conta com cerca de 240 utentes residentes, garantiu que "todos os idosos se encontram, no momento, em isolamento nos seus quartos, sendo as refeições e os cuidados aí prestados".

De acordo com a direção daquele lar, há "cerca de quatro funcionários infetados e 26 utentes, sendo que os restantes testes ainda estão em curso".