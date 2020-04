Actualidade

O Tribunal de Coimbra condenou hoje a 15 anos de prisão o líder de um grupo que controlava o tráfico de 'crack' na Baixa da cidadem, aplicando penas efetivas a 12 dos 18 arguidos do processo.

O coletivo de juízes deu como provado que Dário Mafra, de 31 anos, decidiu organizar um grupo de pessoas para traficar droga na Baixa de Coimbra, distribuindo tarefas entre os vários elementos, estando alguns encarregados de fazer o transporte da droga do Bairro do Aleixo, no Porto, para a cidade, outros de a pagarem, outros de a guardarem e ainda outros de a entregarem a vendedores diretos.

Dário Mafra foi condenado a 15 anos de prisão pela prática dos crimes de associação criminosa e tráfico de droga agravado.