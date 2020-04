Covid-19

Os portugueses fizeram mais compras físicas e 'online' na semana de 13 a 19 de abril, segundo dados divulgados hoje pela SIBS, empresa responsável pela gestão da rede Multibanco.

"De forma resumida, a prorrogação do estado de emergência em Portugal e o prolongamento do isolamento social decretado pelo Governo têm mantido praticamente inalterados os padrões de consumo dos portugueses, com a maioria dos indicadores apresentados a registar apenas ligeiras oscilações na semana de 13 a 19 de abril face à semana anterior", começa por referir a SIBS na informação hoje divulgada.

Ainda assim, verificou-se um "ligeiro aumento nas compras 'online' e nas compras físicas, ou seja, uma subida de um e dois pontos, respetivamente".