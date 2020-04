Defesa

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) afirmou hoje esperar que, "se tudo correr bem", se resolvam "até ao final do ano" os problemas salariais, em particular das praças, para tornar a vida militar mais atrativa.

O tema da audição de hoje do almirante Silva Ribeiro na comissão parlamentar de Defesa Nacional era a participação das forças armadas no combate à covid-19, em curso, mas parte da discussão centrou-se no problema da perda de efetivos nos últimos anos.

Em resposta a uma pergunta do deputado do PCP António Filipe, o próprio chefe militar deu números, como a perda de 1.000 efetivos anualmente, e alertou: "Precisamos de fazer subir os efetivos para os 30 mil homens. Precisamos e temos que criar atratividade nas Forças Armadas."