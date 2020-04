Covid-19

A Câmara de Castelo Branco vai comemorar o 25 de Abril com iniciativas 'online' e no habitual hastear da bandeira apenas estará presente o presidente do município, os líderes das bancadas partidárias da Assembleia Municipal e o presidente deste órgão.

"No dia em que Portugal assinala 46 anos de democracia e de liberdade, o Município de Castelo Branco recorda a data com um conjunto de iniciativas que acontecem nas redes sociais desta entidade, com destaque para um concerto 'online', ateliê de confeção de cravos em tecido e até um conto infantil sensibilizador deste tema para os mais novos", explica, em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara de Castelo Branco.

Além das iniciativas digitais, que vão decorrer entre as 09:00 e as 18:00 de sábado, vai circular pelos vários bairros da cidade uma viatura que irá reproduzir canções com uma forte relação com o 25 de Abril.