Covid-19

O presidente do Eurogrupo defendeu hoje que a linha de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) acordada pelos ministros das Finanças como Apoio à Crise Pandémica é muito distinta da ajuda externa prestada durante a anterior crise.

"É claramente [um instrumento] muito diferente do tipo de assistência financeira que foi prestada durante a crise da dívida soberana. Não há estigma. Não há compromissos. Não há 'troika'. Estou certo de que, com um pouco de tempo, todos a encararão como uma ferramenta valiosa", declarou.

Intervindo num debate, por videoconferência, com a comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu, Mário Centeno, ao explicar as soluções já acordadas em sede de Eurogrupo, fez a defesa do «Apoio à Crise Pandémica», a linha de crédito disponibilizada aos países da zona euro, para cobrir despesas direta ou indiretamente relacionadas com cuidados de saúde, tratamento e prevenção relacionados com a covid-19.