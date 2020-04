Actualidade

O Bloco de Esquerda questionou o Governo sobre a situação da EFACEC, na sequência do caso Luanda Leaks e da saída de Isabel dos Santos do capital, defendendo a sua nacionalização de forma "definitiva" e evitando "novos desaires".

Numa pergunta dirigida ao ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, divulgada hoje, o partido começa por sublinhar a importância estratégica da EFACEC, que conta com cerca de 2600 trabalhadores e que tem sido uma referência para a economia nacional.

O Bloco de Esquerda (BE) recorda, no entanto, que desde 2015 a empresa tem enfrentado problemas de liquidez, que culminaram num Processo Especial de Revitalização (PER).