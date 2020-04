Covid-19

O Município de Leiria adquiriu 300 computadores e o mesmo número de sistemas de internet para dar resposta aos alunos no acesso às aulas 'online', após o encerramento das escolas face à pandemia da covid-19.

A falta de equipamento informático e de acesso à internet por parte de muitas crianças do concelho foi uma das preocupações manifestadas no VII Encontro de Associações de Pais e Encarregados de Educação com a vereadora da Educação, Anabela Graça.

A maior apreensão por parte das famílias, sublinha a Câmara em nota de imprensa, prende-se com a gestão diária: filhos em diferentes graus de escolaridade, acesso simultâneo a sessões síncronas e assíncronas propostas pelas escolas, assim como a multiplicidade de plataformas usadas.