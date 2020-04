Covid-19

O Ministério da Economia anunciou hoje novas medidas no valor de 25 milhões de euros dirigidas às "mais de 2.500 'startups' portuguesas", no âmbito do impacto do novo coronavírus.

"O conjunto das novas medidas, no valor global superior a 25 milhões de euros, poderá representar em média 10 mil euros de apoio potencial para cada 'startup", refere o Ministério da Economia e da Transição Digital, em comunicado, salientando que estes apoios visam permitir que as 'startups' "consigam superar as consequências da pandemia covid-19 e retomar a sua atividade normal após este período excecional".

Entre as medidas constam a StartupRH Covid19, um "apoio financeiro através de um incentivo equivalente a um salário mínimo por colaborador (até a um máximo de 10 colaboradores por 'startup')" e a prorrogação do Startup Voucher, que prolonga por três meses o benefício da bolsa anterior já atribuído (2.075 euros por posto de trabalho de empreendedor".