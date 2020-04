Actualidade

Oito marinheiros do navio porta-contentores de bandeira portuguesa "Tommi Ritscher", alvo de um ataque por piratas no Benim, foram hoje dados como desaparecidos pelas autoridades locais, anunciou a empresa que gere o navio.

O anúncio foi feito pela empresa alemã Transeste, propriedade de uma empresa de Singapura, e que gere as operações do navio que foi alvo de um ataque por piratas ao largo de Cotonou, uma das maiores cidades do Benim.

Segundo a empresa, citada pela agência France-Presse, após uma operação por parte das forças especiais da Nigéria e do Benim, realizada na manhã de hoje, 11 marinheiros foram encontrados sãos e salvos, mas "oito membros da tripulação estão desaparecidos e parecem ter sido raptados pelos piratas".