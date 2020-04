Covid-19

Um lar de idosos em São João da Talha, no concelho de Loures, tem 23 dos 26 utentes com covid-19, disse hoje o delegado de saúde, indicando que nove funcionários também estão infetados com o novo coronavírus.

"Há 23 casos positivos e que vão ficar confinados. Ainda hoje, ou amanhã, vamos retirar o utente que deu resultado negativo para covid-19, e há outros dois aos quais temos de repetir o teste, porque foi inconclusivo", explicou à Lusa o delegado de saúde de Loures, José Calado.

O responsável referiu que "dos 17 funcionários do lar, nove testaram positivo, e um está ainda a aguardar resultados", acrescentado que "três ou quatro abandonaram a instituição e outros estão a cumprir isolamento".