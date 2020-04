Covid-19

O presidente do BCP disse hoje, no parlamento, que o banco vai adiar a redução de trabalhadores que estava prevista para este ano e defendeu que não sejam pagos bónus aos administradores executivos relativos a 2019.

"Tínhamos no banco um programa de redução de custos [para este ano] que implicava uma redução mais relevante de pessoas e não o vamos fazer. [...] A nossa responsabilidade social obriga-nos a atrasar e ponderar este processo", disse Miguel Maya em audição nas comissões de Economia e Orçamento, considerando que é diferente reduzir trabalhadores quando há oportunidades no mercado de trabalho ou quando a conjuntura é negativa e o desemprego elevado.

Já questionado sobre se o banco admite colocar trabalhadores em 'lay-off' (redução do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho), o presidente do BCP disse que o banco não tem trabalhadores nessa situação, mas admitiu que não é adequada a solução encontrada no banco para continuar a laborar neste período de crise provocado pela covid-19.