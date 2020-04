Covid-19

O presidente executivo do Santander Totta disse hoje, no parlamento, que o banco tem atualmente 70 mil moratórias de créditos no valor de 7,5 mil milhões de euros.

Em audição nas comissões de Economia e Orçamento, Pedro Castro Almeida afirmou que as moratórias de créditos representam atualmente mais de 20% do montante da carteira de crédito de particulares e 40% da carteira de empresas, excluindo crédito ao Estado e a grandes empresas.

As moratórias têm que ver com a suspensão de pagamento de créditos por famílias e empresas, sob determinadas condições.