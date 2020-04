Covid-19

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) "está a preparar orientações gerais" para a "retomada possível e gradual" de celebrações comunitárias e o culto nas igrejas, adiantou hoje o órgão que reúne os bispos portugueses, em comunicado.

"Como aconteceu no princípio desta epidemia, o Conselho Permanente está a preparar orientações gerais, em diálogo com as autoridades governamentais e de saúde, para quando terminar esta terceira fase do estado de emergência, com a retomada possível e gradual das celebrações comunitárias da Eucaristia e outras manifestações cultuais", adiantou a CEP, que é presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente.

No mesmo documento manifestou ainda a solidariedade para com a população, pela "atitude de cuidada prevenção", mas também com os doentes, familiares de vítimas da covid-19, e profissionais de saúde, forças de segurança e trabalhadores dos lares, e adiantou que a assembleia plenária para eleger os novos órgãos da CEP para o triénio 2020-2023 decorre de 15 a 17 de junho em Fátima.