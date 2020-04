Covid-19

A Madeira não registou casos de covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo-se o total de 85 pessoas infetadas no arquipélago, indicaram hoje as autoridades regionais, vincando que apenas três doentes estão hospitalizados e 13 já recuperaram.

"Os dias são sempre diferentes neste mundo covid-19 e a boa notícia hoje para todos os madeirenses e porto-santenses é que estamos a testar mais e todos os testes que fizemos de ontem para hoje são todos negativos", declarou o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, em videoconferência, no Funchal.

Do total de 85 casos de infeção registados na região, 72 permanecem ativos, sendo que três doentes estão internados no Hospital Central do Funchal: um na unidade de cuidados intensivos dedicada à covid-19 e dois na unidade de isolamento.