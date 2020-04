Covid-19

O Governo de São Tomé e Príncipe anunciou hoje três casos de internamento no Hospital Ayres de Menezes, com a infeção pelo novo coronavírus, detetados através de testes rápidos.

De acordo com o ministro da Saúde, Edgar Neves, os três cidadãos, com idades entre os 20 e 40 anos, não viajaram para o exterior e residem nos distritos de Água Grande e Mé Zóchi, os mais populosos do país.

"Como já dispomos de testes rápidos e como tínhamos pessoas internadas com problemas de foro respiratório, essas pessoas foram todas elas submetidas ao teste. Dos testes feitos, três deram positivos", disse Edgar Neves.