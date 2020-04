Covid-19

Dois ex-reclusos que estavam em confinamento obrigatório num hotel em Ponta Delgada, nos Açores, deslocaram-se a outro concelho na ilha de São Miguel, com autorização da delegação de saúde, antes de terem testado positivo por covid-19.

Os dois reclusos, que estavam no Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, foram libertados ao abrigo do perdão de penas, no dia 15 de abril, e transportados para a ilha de São Miguel, onde residiam.