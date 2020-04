Actualidade

O preço do barril de petróleo para entrega em junho terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 25,45%, para os 19,07 dólares, arrastado pelo excesso de oferta e o descalabro do barril norte-americano (WTI).

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 6,51 dólares abaixo dos 25,58 com que encerrou as transações na segunda-feira.

A forte quebra da procura provocada pela resposta à pandemia do novo coronavírus e a falta de capacidade de armazenagem dos excedentes da produção afetaram tanto o Brent, como o norte-americano WTI (West Texas Internediate).