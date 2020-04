Covid-19

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou hoje que aprovou a entrega de 12,3 milhões de dólares em assistência de emergência para São Tomé e Príncipe combater a pandemia da covid-19.

"Para lidar com as necessidades urgentes da balança de pagamentos, o FMI aprovou cerca de 12 milhões de dólares em assistência de emergência para São Tomé e Príncipe ao abrigo da Facilidade de Crédito Rápido", lê-se numa nota divulgada hoje em Washington, na qual se acrescenta que o país também vai beneficiar de alívio no pagamento da dívida no âmbito do Fundo de Alívio e Contenção de Catástrofes.

Além da verba de mais de 11 milhões de euros, o arquipélago vai também beneficiar de uma moratória de seis meses no pagamento das dívidas ao FMI, no valor de 150 mil dólares, que pode ser alargada até dois anos dependendo de uma série de condições.