Covid-19

O uso de máscara passa a ser obrigatório a partir de hoje na Madeira para os profissionais das atividades que impliquem contacto com o público, uma medida determinada pelo Conselho do Governo Regional no passado dia 18.

O presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, anunciou então que a máscara passaria "a ser obrigatória a partir das 00:00 do dia 22 de abril para os profissionais e pessoal de todas as atividades com contacto com o público", como supermercados, no contexto de contenção da pandemia de covid-19.

O governante argumentou que se "provou recentemente que o uso das máscaras pela comunidade contribui positivamente para diminuir os riscos de contágio".