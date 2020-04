Covid-19

A Autoridade de Saúde Regional dos Açores adiantou hoje que os ex-reclusos do Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, que testaram positivo por covid-19, não saíram do hotel onde estão em confinamento obrigatório, ao contrário do que tinha sido revelado.

"Os dois ex-reclusos que testaram positivo para covid-19 saíram do Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo e foram diretamente para o Aeroporto das Lajes para seguirem para Ponta Delgada. Chegados ao Aeroporto de Ponta Delgada, foram diretamente para a unidade hoteleira designada, em viatura indicada para esse efeito, onde foram testados e permanecem, desde essa altura, em confinamento obrigatório", lê-se num comunicado da Autoridade de Saúde Regional.

Fonte do executivo açoriano tinha revelado, anteriormente, à Lusa, que os dois ex-reclusos se tinham deslocado, com autorização do delegado de saúde, a Rabo de Peixe, no concelho de Ribeira Grande.