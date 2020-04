Covid-19

Um especialista em segurança nacional dos Estados Unidos (EUA) disse que a covid-19 veio demonstrar que o país deve "repensar prioridades" na defesa e reavaliar a estratégia de resposta a crises sociais e de saúde.

Robert Sanders, presidente do departamento de segurança nacional da Universidade de New Haven, considerou na quarta-feira que o Governo federal norte-americano terá sido alertado para a ameaça de uma pandemia, mas esse alerta pode ter sido ultrapassado por outras questões, o que dificultou a resposta ao novo coronavírus.

O antigo capitão do corpo de advogados do juiz-geral da marinha (JAG Corps) lembrou, numa teleconferência com jornalistas, que existem nos EUA um conjunto de 17 agências governamentais de serviços secretos, militares e civis.